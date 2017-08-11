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07:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Администрация Приморья верифицировала страницу в социальной сети «ВКонтакте»

На получение заветной галочки ушла неделя.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Страница Приморского края в соцсети «ВКонтакте» теперь официально верифицирована, сообщил ИА PrimaMedia SMM-менеджер Администрации Приморского края. По его словам, это произошло 10 августа, через семь дней после начала процесса верификации.

— Процедура верификации для брендов, компаний и организаций — это очень важный и ответственный шаг. В социальной сети ВКонтакте зарегистрированы сотни звёзд и компаний, но не каждый может пройти данную процедуру. Тут, прежде всего, играет роль популярности и массовости поддельных аккаунтов, которые выдают за официальные, — говорит Павловский.

Процесс верификации страницы Приморского края был начат 3 августа. Было необходимо предоставить подтверждение, что странице действительно требуется «галочка» официальности, были направлены документы в адрес компании «ВКонтакте».

— Ночью, 10 августа, в 23:02 страница прошла полностью данную процедуру и получила «галочку». Стоит отметить, что открывая данную страницу, мы верифицировали не только Администрацию Приморского края, но и весь регион в целом, как бренд. Публикации на данной странице указывают, что информация проверенная и достоверная, и можно сказать, от первого лица, — SMM-менеджер.

Он подчеркнул, что Приморский край стал первым регионом, который верифицировался во «ВКонтакте» на Дальнем Востоке. На данный момент идёт процедура верификации региона и в социальной сети Одноклассники.

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