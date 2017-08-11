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09:34 (мск), источник: Интерфакс

СК назначил экспертизу загранпаспорта режиссера Кирилла Серебренникова

Худрук «Гоголь-центра», который активно сотрудничает с зарубежными театрами, не может выехать из России.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Следственный комитет РФ в рамках «дела «Седьмой студии» назначил экспертизу заграничного паспорта худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, в результате чего он не может выехать за границу, сообщил «Интерфаксу» источник в окружении режиссера в пятницу.

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«Как нам стало известно, следствие проводит экспертизу заграничного паспорта К. Серебренникова, который был изъят у него во время обысков в конце мая этого года», — сказал собеседник агентства. По его словам, «речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа».

Между тем, по мнению источника, «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».

Серебренников активно сотрудничает с зарубежными театрами. В начале августа режиссер заявлял журналистам, что в сентябре он должен ставить в Штутгарте оперу Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель».

По версии следствия, с 2011 по 2014 годы руководство «Седьмой студии» похитило несколько десятков миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию искусства.

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Одним из проектов, по версии Следственного комитета, был якобы не поставленный спектакль «Сон в летнюю ночь». Сумма ущерба, согласно данным следствия, по этому эпизоду составляет более 2,3 млн рублей. Защита фигурантов неоднократно заявляла, что данный спектакль был поставлен.

В настоящее время в деле три обвиняемых: бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, экс-гендиректор студии Юрий Итин и бывший генпродюсер предприятия, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

Основатель «Седьмой студии» Серебренников находится в статусе свидетеля.

Между тем 9 августа стало известно, что Масляева дала показания против Серебрениикова, Малобродского и Итина.

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