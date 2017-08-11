Глава Башкирии остался недоволен большим количеством строек

Вчера, 10 августа, Рустэм Хамитов на вручении наград лучшим строителям Башкирии заявил, что темпы ввода жилья в республике нужно пересмотреть. По его мнению, оптимальный объем строительства жилья — 2,5 млн. квадратных метров в год.

—. Наша цифра объективно на сегодняшний день находится с точки зрения рынка и потребностей строительства жилья на уровне 2,5 млн квадратных метров. Мы справляемся и с 2,7 млн квадратных метров. И даже были планы выходить на три миллиона квадратных метров. Три миллиона пока не нужно, потому что нет рынка. 2,5 млн квадратных метров мы стабильно будем строить, — заявил глава Башкирии.