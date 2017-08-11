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08:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава Шелехова привлечен к ответственности за запоздалый ответ на депутатское обращение

Ответ был подготовлен и направлен с нарушением установленного законом области срока.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Шелехова привлечен к административной ответственности за не соблюдение срока предоставления ответа на депутатское обращение. Решение вынес мировой судья по Шелехову и району. Также в ответе не содержались сведения по трем из четырех обозначенных вопросов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В ходе проверки, проведенной по обращению депутата Думы Шелеховского городского поселения, установлено, что главой поселения ответ на письменное обращение депутата подготовлен и направлен с нарушением установленного законом области срока.

Кроме того, этот ответ не содержал сведений по трем из четырех обозначенных в обращении вопросов, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и осуществлением Шелехова закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у конкретных хозяйствующих субъектов.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Валерий Глеков
раз не ответил значит есть что скрывать Если в прокуратуре или МВД нет внимательных к депутатскому запросу значит тоже любопытно для уже ФСБ
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