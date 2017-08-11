Глава Шелехова привлечен к ответственности за запоздалый ответ на депутатское обращение

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Шелехова привлечен к административной ответственности за не соблюдение срока предоставления ответа на депутатское обращение. Решение вынес мировой судья по Шелехову и району. Также в ответе не содержались сведения по трем из четырех обозначенных вопросов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В ходе проверки, проведенной по обращению депутата Думы Шелеховского городского поселения, установлено, что главой поселения ответ на письменное обращение депутата подготовлен и направлен с нарушением установленного законом области срока.