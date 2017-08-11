Губернатор Приморья наказал руководителям районов больше слушать население

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Владимир Миклушевский поручил главам муниципалитетов Приморья, оказавшихся в зоне подтопления, оперативно сообщать местным жителям официальную информацию, связанную с ЧС. Такое распоряжение глава региона озвучил в ходе заседания краевой комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которое прошло в режиме видеоселектора в пятницу, 11 августа.

Губернатор считает необходимым своевременно оповещать людей о том, какие работы ведутся в районах, а также широко распространять методические рекомендации по сбору документов на получение денежных компенсаций и памятки по правильному поведению в случае наводнения.

«Во время поездок по краю я общаюсь с местными жителями, и многие из них не знают о том, как идут аварийно-восстановительные работы в их районе, какие документы необходимо подготовить для получения компенсации утерянного имущества, и в целом — как вести себя в случае наводнения. Поручаю вам распространять подробную официальную информацию по этой теме всеми возможными способами. Недопустимо, чтобы люди находились в неведении», — обратился Владимир Миклушевский к руководителям муниципалитетов.

Глава края в очередной раз акцентировал внимание глав пострадавших территорий на необходимости ускорить все работы по ликвидации последствий ЧС — на 15—18 августа синоптики вновь дают неблагоприятные прогнозы, возможны новые осадки.

Отметим, на сегодняшний день остаются подтопленными 16 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях края: Уссурийске, Михайловском, Надеждинском, Хасанском, Пограничном, Октябрьском районах. Повреждены 40 участков автомобильных дорог, временно нарушено транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами, частично отключен от энергоснабжения один населенный пункт. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмытых участков нет. На реках края отмечается спад уровней воды.