Лукашенко в самую жару проинспектирует Брест

Источник: AP 2017

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу продолжит рабочую поездку по Брестчине — сегодня он посетит объекты областного центра, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

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Поездка главы государства по южному региону началась в четверг 10 августа: Лукашенко проверил, как идет уборочная кампания в области, дал ряд поручений и призвал аграриев активизироваться, чтобы успеть убрать зерновые до поставленного им срока — 20 августа.

«Глава государства 11 августа продолжит рабочую поездку в Брестскую область», — сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что Лукашенко оценит, как благоустроен Брест, как город развивается в социальном и экономическом плане, а также ознакомится с ходом возведения в областном центре новых жилых микрорайонов.