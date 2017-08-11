Лукашенко в самую жару проинспектирует Брест
Президент оценит, как благоустроен Брест, как город развивается в социальном и экономическом плане, а также ознакомится с ходом возведения в областном центре новых жилых микрорайонов.
Президент оценит, как благоустроен Брест, как город развивается в социальном и экономическом плане, а также ознакомится с ходом возведения в областном центре новых жилых микрорайонов.
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу продолжит рабочую поездку по Брестчине — сегодня он посетит объекты областного центра, сообщили Sputnik в
Поездка главы государства по южному региону началась в четверг 10 августа: Лукашенко проверил, как идет уборочная кампания в области, дал ряд поручений и призвал аграриев активизироваться, чтобы успеть убрать зерновые до поставленного им срока — 20 августа.
«Глава государства 11 августа продолжит рабочую поездку в Брестскую область», — сказали в
Там также сообщили, что Лукашенко оценит, как благоустроен Брест, как город развивается в социальном и экономическом плане, а также ознакомится с ходом возведения в областном центре новых жилых микрорайонов.
По информации Гидромета, сегодня в городе над Бугом будет особенно жарко: днем температура воздуха поднимется до +35°С.