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09:21 (мск), источник: Интерфакс

МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам

Согласно нынешним правилам, срок оформления документа может доходить до четырех месяцев.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Министерство внутренних дел приступило к разработке поправок в законодательство, сокращающих сроки оформления и выдачи россиянам загранпаспортов. Уведомление о начале разработки законопроекта МВД разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Как следует из документа, планируется внести изменения в статью 10 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», которая регламентирует, в том числе, сроки оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам России.

В полиции отмечают, что необходимость внесения поправок обусловлена длительными сроками оформления заграничных паспортов в настоящее время. Кроме этого, министерство ранее получило соответствующее поручение правительства РФ.

Насколько будет предложено сократить бюрократические процедуры, пока не уточняется.

Согласно действующей редакции закона, срок оформления загранпаспорта не должен превышать один месяц в случае подачи заявления по месту жительства и четырех месяцев в случае подачи заявления по месту пребывания.

При наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника и требующих выезда из РФ, срок оформления паспорта не должен превышать трех рабочих дней.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Иван Орлов
А если горящая путевка в Турцию, за день сделают? ))
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