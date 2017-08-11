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10:46 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Депутаты Богдановича сорвали экстренное заседание думы

Двоевластие в городе пытались устранить отменой прежних депутатских решений.

Источник: Reuters

Городская дума Богдановича не смогла провести внеочередное заседание, на котором предполагалось отменить предыдущие решения, ставшие причиной политического кризиса. Как передает 11 августа корреспондент «АиФ-Урал», для работы не хватило депутатов — присутствующих оказалось меньше 11 человек, необходимых для кворума. Следующая попытка назначена на 15 августа.

Напомним, кризис в Богдановиче вызван двоевластием — гордума в ходе конкурса по отбору кандидатов на должность главы города внесла изменения в порядок его проведения, которые позволяли проводить заседания конкурсной комиссии без председателя и представителей областных властей. Прежний глава Владимир Москвин отказался подписывать это постановление думы, однако комиссия все же провела заседание по новому регламенту и после него депутаты выбрали новым главой Владимира Голованова. По мнению прокуратуры и руководства области, эти решения нелегитимны, а главой на данный момент остается Владимир Москвин. Голованов в свою очередь настаивает на законности своего избрания. Сегодня депутаты планировали отменить свое решение по избранию Голованова.

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