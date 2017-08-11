Депутаты Богдановича сорвали экстренное заседание думы
Двоевластие в городе пытались устранить отменой прежних депутатских решений.
Двоевластие в городе пытались устранить отменой прежних депутатских решений.
Городская дума Богдановича не смогла провести внеочередное заседание, на котором предполагалось отменить предыдущие решения, ставшие причиной политического кризиса. Как передает 11 августа корреспондент «АиФ-Урал», для работы не хватило депутатов — присутствующих оказалось меньше 11 человек, необходимых для кворума. Следующая попытка назначена на 15 августа.
Напомним, кризис в Богдановиче вызван двоевластием — гордума в ходе конкурса по отбору кандидатов на должность главы города внесла изменения в порядок его проведения, которые позволяли проводить заседания конкурсной комиссии без председателя и представителей областных властей. Прежний глава Владимир Москвин отказался подписывать это постановление думы, однако комиссия все же провела заседание по новому регламенту и после него депутаты выбрали новым главой Владимира Голованова. По мнению прокуратуры и руководства области, эти решения нелегитимны, а главой на данный момент остается Владимир Москвин. Голованов в свою очередь настаивает на законности своего избрания. Сегодня депутаты планировали отменить свое решение по избранию Голованова.