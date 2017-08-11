Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину

Одно из самых несуразных, антипатриотических и невежественных заявлений нашего президента (за последнее время). Если Трампу так нравится Путин, почему он не действует так же? Путин не сдался, когда мы выдворили его 35 дипломатов, почему же Трамп повел себя так в ответ на высылку 755 человек?

По мнению дипломата, заявление Трампа показывает, что президент США вообще не разбирается в дипломатической работе. «Наши дипломатические работники, атташе и военнослужащие дают Вашингтону бесценную информацию о России. Неужели США хотят меньше знать о военной модернизации России? А именно за это сегодня выступил Трамп. О намерениях России во внешней политике? А именно к этому приведут сокращения. Неужели мы не хотим знать об опасной трансграничной заразе, исходящей из России? Похоже, этого не хочет Трамп. Можно ли вообразить хулу на американских дипломатов — патриотов, которые служат своей стране в сложных условиях России, — и хвалу Путину? Но это то, что сегодня сделал президент», — цитирует Макфола ресурс Rawstory.