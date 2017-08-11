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09:42 (мск), источник: Ведомости

Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину

Бывший посол США в России (2011−2014 гг.) Майкл Макфол резко раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, поблагодарившего накануне президента России Владимира Путина за сокращение в России 755 дипломатических работников и персонала диппредставительств США.

Источник: AP 2017
Одно из самых несуразных, антипатриотических и невежественных заявлений нашего президента (за последнее время). Если Трампу так нравится Путин, почему он не действует так же? Путин не сдался, когда мы выдворили его 35 дипломатов, почему же Трамп повел себя так в ответ на высылку 755 человек?
Майкл Макфол
Бывший посол США в России

Об этом дипломат написал в своем Twitter.

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По мнению дипломата, заявление Трампа показывает, что президент США вообще не разбирается в дипломатической работе. «Наши дипломатические работники, атташе и военнослужащие дают Вашингтону бесценную информацию о России. Неужели США хотят меньше знать о военной модернизации России? А именно за это сегодня выступил Трамп. О намерениях России во внешней политике? А именно к этому приведут сокращения. Неужели мы не хотим знать об опасной трансграничной заразе, исходящей из России? Похоже, этого не хочет Трамп. Можно ли вообразить хулу на американских дипломатов — патриотов, которые служат своей стране в сложных условиях России, — и хвалу Путину? Но это то, что сегодня сделал президент», — цитирует Макфола ресурс Rawstory.

Дональд Трамп, заочно обращаясь к президенту Путину, заявил журналистам: «Хочу поблагодарить его, поскольку мы и так хотели урезать расходы на заработную плату. Лично я благодарен за то, что он выслал большое количество персонала. Мы сможем сэкономить много денег». Многие СМИ пишут, что непонятно, было ли это заявление шуткой.

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