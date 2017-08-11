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10:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

К губернаторским выборам на Среднем Урале перезагрузили КОИБы

Чтобы голосование прошло без проблем.

Источник: УралИнформБюро

Единый день голосования, который в 2017 году выпадает на 10 сентября, в Свердловской области будет проводиться с учетом ошибок прошлого года: поломок комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не допустят, заявил «Уралинформбюро» начальник информационного управления свердловского избиркома Сергей Сапцын.

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«Мы дважды в год делаем регламентное обслуживание КОИБов и полностью проверяем их работоспособность. В этом году перед выборами мы дополнительно провели нагрузочное тестирование, сымитировали на части комплексов полное голосование. То есть опустили по несколько тысяч бюллетеней в каждый КОИБ. Проверили, все работает», — заверил он.

В прошлом году, в ходе выборов депутатов в Госдуму, на Среднем Урале вышла из строя почти половина КОИБов. Техника, произведенная в Санкт-Петербурге, не справилась с длиной бюллетеней, список фамилий кандидатов в которых превысил полметра. Члены нескольких участков в Екатеринбурге были вынуждены срочно заменять сломавшиеся комплексы избирательными урнами и пересчитывать голоса вручную.

По словам Сергея Сапцына, КОИБы в регионе эксплуатируются с 2011 года. Произведены они не только в Питере, но и в Москве. Комплексы дважды в год проходят проверку, которую уже 20 лет осуществляет сервисная организация из Уфы ГАС «Выборы», заключившая контракт с ЦИК.

«Московские более надежные, да и их больше сделано по стране — тысячи, а питерских небольшая партия и она почти вся у нас», — пояснил представитель избиркома.

В единый день голосования в Свердловской области будет использовано 672 КОИБа, считая «запасные». 474 из них установят в Екатеринбурге, 114 — в Нижнем Тагиле, еще по 20 — в Новоуральске и Полевском.

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