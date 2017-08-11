Голодовка в Розе отменяется: в облизбиркоме создан ситуационный центр для контроля предвыборной обстановки

Источник: Uralpress.ru

Ситуацию с давлением на оппозиционных партийцев взяли на контроль в областной избирательной комиссии.

Состоялась выездная проверка рабочей группы избирательной комиссии Челябинской области по коллективному обращению кандидатов в депутаты Совета депутатов Розинского городского поселения Коркинского муниципального района четвертого созыва по факту давления, оказанного на них главами Розинского городского поселения и Коркинского муниципального района.

В ходе проверки состоялась встреча рабочей группы регионального избиркома и представителей аппарата Уполномоченного по правам человека по Челябинской области с каждым из заявителей.

«Встречей остались довольны. Рады, что вообще на нас внимание обратили. Нас заверили, что облизбирком возьмет ситуацию на свой контроль. Правда, есть боязнь, что после выборов начнется “охота на ведьм”, на неугодных» Дмитрий Андреев председатель местного отделения «Справедливой России»

Напомним, в поселке Роза кандидаты от «Справедливой России» готовы были начать голодовку, если по их сообщениям об административном давлении не будут приняты адекватные меры. Тем, кто работает в муниципальных компаниях, угрожали увольнением. Независимых кандидатов пытаются подкупить, предлагая руководящие должности. Свою готовность участвовать в голодовке подтвердили Вадим Никитин, Виктор Еловсков, Нина Колотушкина, Галина Зайцева и Наталья Лаврова. Каждому из них поступали «предложения» отказаться от участия в выборах.

Заявления о том, что, если на кандидатов не прекратят давить, то в поселке Роза начнется голодовка, были отправлены в прокуратуру, в Центризбирком, в Государственную Думу и еще нескольким адресатам.

«Меня приглашали в прокуратуру. У них никаких данных, что я, как глава района оказывал на них давление. Сотрудники прокуратуры спрашивали у тех, кто жаловался об этом. И все они сказали, что такого не было. Я на них не давил и не предлагал уволиться»,-рассказал агентству «Урал-пресс-информ» глава Коркинского муниципального района Евгений Валахов.

Кроме того, как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, никто из кандидатов от «Справедливой России» голодать и не собирался. Это был лишь способ обратить на себя внимание. И это удалось. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попросила главу избиркома Челябинской области Сергея Обертаса разобраться в скандальной ситуации с предстоящей голодовкой кандидатов в депутаты «путинской» Розы.

По итогам комплексной проверки фактов, изложенных в обращении кандидатов, избирательная комиссия Челябинской области взяла на контроль ситуацию по выборам депутатов Совета депутатов Розинского городского поселения.

«При избирательной комиссии Челябинской области создан Ситуационный центр по вопросам обеспечения избирательных прав кандидатов в депутаты Совета депутатов Розинского городского поселения, в который вошли члены облизбиркома, представители правоохранительных органов, Уполномоченного по правам человека по Челябинской области. Ситуацию мы держим на контроле. Если давление продолжится, они смогут к нам сразу обратиться», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь облизбиркома Светлана Мякишева.