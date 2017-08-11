Артур Нигметов уходит с поста главы СЦК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев поддержал решение директора Службы центральных коммуникаций Артура Нигметова пройти обучение за рубежом.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев поддержал решение директора Службы центральных коммуникаций Артура Нигметова пройти обучение за рубежом.
«Дорогие друзья, сегодня у меня состоялся разговор с директором СЦК Артуром Нигметовым, в ходе которого он рассказал о своих академических планах, в частности, желании пройти обучение за рубежом. Соответствующую стипендию Артур получил, и я посчитал необходимым поддержать его личный выбор. Пусть и в короткие сроки Артур смог эффективно выстроить работу Службы центральных коммуникаций, наладив взаимодействие со СМИ, упорядочив работу региональных служб, установив тесные рабочие контакты с экспертным сообществом. Хочу выразить Артуру огромную благодарность и пожелать ему успехов в реализации всех намеченных планов», — написал в Фейсбук Даурен Абаев.