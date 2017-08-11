Мэрия Владивостока не согласна с оценкой прокуратуры

Источник: Восток Медиа

Власти приморской столицы категорически не согласны с представлением городского прокурора — в отношении якобы недобросовестной работы администрации. Речь идёт о чрезмерно низких темпах расселения горожан из аварийного жилья, подлежащего сносу. В мэрии подчёркивают, что уже много лет ведут эту работу, но «руки администрации связаны бюджетом», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранее агентство сообщало, что прокуратура обнаружила ряд нарушений в работе городских властей. Особое внимание ведомство уделило некорректной работе межведомственной комиссии, а также тому факту, что из 114 ветхих домов лишь 24 полностью расселены, а снесено всего 18 зданий. В свою очередь пресс-служба мэрии настаивает, что город делает всё возможное и «властям так же важно, как и самим жителям, расселить их в хорошие квартиры».

«Мы готовы начать хоть завтра, если будут подвижки “сверху”. Дело в том, что объективно городской бюджет не потянет начало массового строительства многоквартирных домов — взамен ветхих и подлежащих сносу. Основная масса поступлений идёт в федеральный и региональный бюджеты, и у нас попросту связаны руки. Мы не согласны с такой оценкой прокуратуры по части нашей работы. Однако мы согласны, что это действительно важно и ситуация нуждается в определённом стимулировании», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник управления по работе со СМИ Марина Ивлева.

Она подчеркнула, что с 2014 по 2016 год, ведя активную деятельность по реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа», администрация добилась окончания строительства 5 благоустроенных жилых домов на 169 квартир. Туда переселили горожан из 26 ветхих бараков. Тогда же заместитель российского министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис назвал эти дома образцовыми.