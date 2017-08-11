Президент Молдовы проинспектирует военную базу в Бульбоака

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен посетить в понедельник военную базу в Бульбоака, на которой США намерены построить новые объекты.

«В последнее время много говорится о военном полигоне в Бульбоаке, об участии США в работах на полигоне и об американском финансировании. Как верховный главнокомандующий вооруженными силами Молдове, я поеду в понедельник с рабочим визитом на полигон, чтобы ознакомиться на месте с положением дел», — написал в пятницу Додон на своей странице в Facebook.

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Как отметил президент республики, не надо забывать, что Молдова нейтральная страна. «Не позволю, чтобы молдавские военные стали частью или винтиками в каком-либо военном блоке, будь-то на Западе или на Востоке», — подчеркнул Додон.

Ранее RT сообщил, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака. По данным издания, ссылавшегося на требования тендера, будущему подрядчику необходимо провести «проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака». Сумма контракта достигает 250 тысяч долларов.