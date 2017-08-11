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10:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Продление налоговых льгот для крупных инвесторов Дальнего Востока рассмотрят на ВЭФ

На форуме обсудят предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода и о введении единого налога для резидентов СВП.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Совершенствование федерального законодательства, направленного на опережающее развитие Дальнего Востока, и новые законотворческие инициативы будут обсуждаться на ВЭФ-2017, который состоится во Владивостоке 6—7 сентября, с участием членов делегаций Государственной Думы РФ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сформированными для участия в форуме. В частности, будут рассмотрены предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток, а также о возмещении расходов инвесторов на строительство внешней инфраструктуры. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-центре ВЭФ.

«Многосторонний формат дискуссий на Форуме способствует формированию законодательных механизмов, которые являются основой создания новой экономической политики на Дальнем Востоке», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

За последние три года принято 19 федеральных законов в целях развития региона, в том числе законы о территориях опережающего развития, о Свободном порте Владивосток, о «дальневосточном гектаре», о снижении энерготарифов, об упрощенном визовом режиме для иностранных граждан, прибывающих на Дальний Восток. В настоящее время в стадии подготовки к принятию находятся еще 16 законопроектов.

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