Продление налоговых льгот для крупных инвесторов Дальнего Востока рассмотрят на ВЭФ

Совершенствование федерального законодательства, направленного на опережающее развитие Дальнего Востока, и новые законотворческие инициативы будут обсуждаться на ВЭФ-2017, который состоится во Владивостоке 6—7 сентября , с участием членов делегаций Государственной Думы РФ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сформированными для участия в форуме. В частности, будут рассмотрены предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток, а также о возмещении расходов инвесторов на строительство внешней инфраструктуры. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-центре ВЭФ.