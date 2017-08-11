Продление налоговых льгот для крупных инвесторов Дальнего Востока рассмотрят на ВЭФ
На форуме обсудят предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода и о введении единого налога для резидентов СВП.
На форуме обсудят предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода и о введении единого налога для резидентов СВП.
Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.
Совершенствование федерального законодательства, направленного на опережающее развитие Дальнего Востока, и новые законотворческие инициативы будут обсуждаться на ВЭФ-2017, который состоится во Владивостоке
«Многосторонний формат дискуссий на Форуме способствует формированию законодательных механизмов, которые являются основой создания новой экономической политики на Дальнем Востоке», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
За последние три года принято 19 федеральных законов в целях развития региона, в том числе законы о территориях опережающего развития, о Свободном порте Владивосток, о «дальневосточном гектаре», о снижении энерготарифов, об упрощенном визовом режиме для иностранных граждан, прибывающих на Дальний Восток. В настоящее время в стадии подготовки к принятию находятся еще 16 законопроектов.