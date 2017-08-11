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10:47 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко потребовал привести в порядок аэропорт Брест

11 августа, Брест /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в порядок аэропорт Брест. Такую задачу глава государства поставил сегодня по прибытии в областной центр, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Что надо сделать: нужно лишнее все, что здесь есть, земельные площади, отдать по назначению. Мы по советским меркам оттяпали 0,5 тыс. га земли. Не ухаживаешь за аэропортом — это плохо», — отметил Александр Лукашенко, обращаясь к губернатору Брестской области Анатолию Лису.

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Президент обратил внимание: если аэропорт полностью не загружен сегодня, то это не значит, что и в будущем будет точно так же. «Возьми по контуру, сколько надо для аэропорта, столько и оставь. Все остальное отдай людям: кто-то захочет построить предприятие. До взлетно-посадочной полосы хотя бы возделывай травы. Приведи все в порядок», — поручил глава государства руководителю области.

Анатолий Лис посетовал, что сегодня аэропорт принимает совсем мало рейсов и практически не используется.

«Мы в неделю принимаем только два рейса на Калининград. Надо думать, как его загружать», — сказал он.

«Думайте и вносите предложения. Только сначала наведите порядок», — поставил задачу Александр Лукашенко.

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