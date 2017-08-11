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12:32 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поручил в 2018 году подтянуть предприятия с низкой зарплатой до уровня Br1 тыс

11 августа, Брест /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. Предприятия с низкой заработной платой необходимо в 2018 году подтянуть до уровня Br1 тыс. Такое поручение дал Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе ознакомления с социально-экономическим развитием Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы Br1 тыс. будем иметь, но это будет средняя зарплата. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но половина, может, чуть меньше предприятий, где мы недотягиваем до этого уровня, и вообще там зарплата небольшая. За 2018−2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к Br1 тыс.», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, если это поручение будет выполнено, средняя зарплата по стране может достичь Br1,5 тыс.

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При этом Президент подчеркнул, что средний уровень заработной платы в Br1 тыс. к концу этого года необходимо закрепить, чтобы в начале 2018 года не получить его снижения.

«Надо стабильно выходить на среднюю зарплату (в Br1 тыс. — Прим. БЕЛТА), и в 2018 году самую низкую подтягивать до уровня средней», — подытожил глава государства.

Как заверил главу государства председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, Брест к концу 2017 года стабильно выйдет на среднюю зарплату в Br1 тыс.

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 Лукашенко поручил в 2018 году подтянуть предприятия с низкой зарплатой до у
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