Лукашенко поручил в 2018 году подтянуть предприятия с низкой зарплатой до уровня Br1 тыс

«Мы Br1 тыс. будем иметь, но это будет средняя зарплата. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но половина, может, чуть меньше предприятий, где мы недотягиваем до этого уровня, и вообще там зарплата небольшая. За 2018−2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к Br1 тыс.», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, если это поручение будет выполнено, средняя зарплата по стране может достичь Br1,5 тыс.