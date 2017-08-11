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17:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

17 августа состоится внеочередная XIX сессия Казанской городской Думы

(Город Казань KZN.RU, 11 августа). 17 августа в 10.00 в зале заседаний Исполнительного комитета Казани состоится внеочередная девятнадцатая сессия Казанской городской Думы третьего созыва.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В проекте повестки дня значится 12 вопросов:

— О кандидатуре в состав Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан с правом решающего голоса.

— О согласовании проекта Указа Президента Республики Татарстан «О внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2017 год».

— О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального образования Казани от налога на доходы физических лиц.

— О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности Казани на 2017−2019 годы».

— О внесении изменений в отдельные решения Казанской городской Думы об установлении границ территориальных общественных самоуправлений.

— О внесении изменений в отдельные решения Казанской городской Думы об органах Исполнительного комитета муниципального образования города Казани.

— О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления и муниципального органа Казани».

— О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих Казани, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления».

— О внесении изменений в регламент Казанской городской Думы.

— О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «Об опубликовании муниципальных правовых актов».

— О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Казани.

— Разное.

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