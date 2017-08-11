Штефан Шаптефраць назначен на пост главы прокуратуры Кишинёва

Источник: Publika.md

А на посту главы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью утвержден Николай Китороага. Решение принял Высший совет прокуроров по итогам конкурса.

Штефан Шаптефраць в конкурсе на пост столичного прокурора получил высший балл. У него — 18 лет стажа, карьеру он начинал помощником прокурора Ботаники. Последний год занимал должность замначальника антикоррупционной прокуратуры.

«Я сделаю акцент на открытости. Общество должно знать, чем занимаются следственные органы в это непростое время», — сказал прокурор Штефан Шаптефраць.

Прокуратуру по борьбе с оргпреступностью возглавил Николай Китороага, который до сих пор был в ведомстве исполняющим обязанности начальника. Он по баллам обошел двоих претендентов. Утвердились в должности и все его нынешние заместители.

«Это один из самых важных постов в прокуратуре Молдовы. Он предполагает огромную ответственность. Вероятно, поэтому было так мало желающих», — отметил прокурор Николай Котороага.