Штефан Шаптефраць назначен на пост главы прокуратуры Кишинёва
Новые назначения в рядах прокуроров. Прокуратуру Кишинева возглавил Штефан Шаптефраць.
Новые назначения в рядах прокуроров. Прокуратуру Кишинева возглавил Штефан Шаптефраць.
А на посту главы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью утвержден Николай Китороага. Решение принял Высший совет прокуроров по итогам конкурса.
Штефан Шаптефраць в конкурсе на пост столичного прокурора получил высший балл. У него — 18 лет стажа, карьеру он начинал помощником прокурора Ботаники. Последний год занимал должность замначальника антикоррупционной прокуратуры.
«Я сделаю акцент на открытости. Общество должно знать, чем занимаются следственные органы в это непростое время», — сказал прокурор Штефан Шаптефраць.
Прокуратуру по борьбе с оргпреступностью возглавил Николай Китороага, который до сих пор был в ведомстве исполняющим обязанности начальника. Он по баллам обошел двоих претендентов. Утвердились в должности и все его нынешние заместители.
«Это один из самых важных постов в прокуратуре Молдовы. Он предполагает огромную ответственность. Вероятно, поэтому было так мало желающих», — отметил прокурор Николай Котороага.
Освободившееся место замглавы антикоррупционной прокуратуры занял Эдуард Варзар. Кроме того, ВСП назначил руководителей ряда территориальных прокуратур.