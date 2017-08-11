Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
Суд вынес решение по пропавшим 22 млн руб., собранных для Фриске
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла дело в суде
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11Мрамор Микеланджело
12:10 (мск), источник: Publika.md

Штефан Шаптефраць назначен на пост главы прокуратуры Кишинёва

Новые назначения в рядах прокуроров. Прокуратуру Кишинева возглавил Штефан Шаптефраць.

Источник: Publika.md

А на посту главы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью утвержден Николай Китороага. Решение принял Высший совет прокуроров по итогам конкурса.

Штефан Шаптефраць в конкурсе на пост столичного прокурора получил высший балл. У него — 18 лет стажа, карьеру он начинал помощником прокурора Ботаники. Последний год занимал должность замначальника антикоррупционной прокуратуры.

«Я сделаю акцент на открытости. Общество должно знать, чем занимаются следственные органы в это непростое время», — сказал прокурор Штефан Шаптефраць.

Прокуратуру по борьбе с оргпреступностью возглавил Николай Китороага, который до сих пор был в ведомстве исполняющим обязанности начальника. Он по баллам обошел двоих претендентов. Утвердились в должности и все его нынешние заместители.

«Это один из самых важных постов в прокуратуре Молдовы. Он предполагает огромную ответственность. Вероятно, поэтому было так мало желающих», — отметил прокурор Николай Котороага.

Освободившееся место замглавы антикоррупционной прокуратуры занял Эдуард Варзар. Кроме того, ВСП назначил руководителей ряда территориальных прокуратур.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ПВО РФ приведены в повышенную готовность из-за ситуации с КНДР
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
РЖД завершили строительство ветки в обход Украины
Опрос: две трети россиян хотели бы жить в частных домах
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Коммунальщики за долги замуровали мужчину в квартире
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют Курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь