Влад Филат подал жалобу против Молдовы в Европейский суд по правам человека

Источник: Publika.md

Жалуется он и на имиджевый ущерб, так как в суд его приводили в наручниках под конвоем. О подаче иска в соцсетях сообщил адвокат экс-премьера Игорь Попа.

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К девяти годам лишения свободы Влада Филата приговорили в прошлом году. Срок он отбывает в 13-й тюрьме в Кишиневе. Решением суда у него конфисковали дома и земельные участки, автомобили и акции в компаниях Kapital Invest и Ipteh. Общая стоимость незаконно нажитого имущества превысила полмиллиарда леев. Также его лишили высшей государственной награды — «Ордена республики» — и обязали выплатить штраф в 60 тысяч леев. Пять лет ему запрещено занимать определенные должности.

Следствие началось в октябре 2015-го. Парламент лишил Филата депутатской неприкосновенности, и в тот же день его взяи под стражу. Обвинили его в пассивной коррупции и злоупотреблении служебным положением. Основанием для этого послужили показания бизнесмена Илана Шора. Он сознался, что предоставил Филату деньги и ценности на сумму в несколько сотен миллионов евро.