Абаев назвал причину очередей в ЦОНах
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев назвал причину очередей в Центрах обслуживания населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев назвал причину очередей в Центрах обслуживания населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам министра, проблема очередей складывается преимущественно не
«Почему возникают очереди в ЦОНах? Это ведь не только проблема самой государственной корпорации (“Правительство для граждан”), к сожалению. Это не проблема того оператора, у которого есть четкий регламент работы, и сколько он должен времени потратить на человека. Это все у него прописано. Эта проблема возникает, потому что информационная система может не работать», — сказал Даурен Абаев.
Он уточнил, что в данном случае, проблемы исходят со стороны некоторых госорганов.
«Информационная система требует постоянного обновления.
Он заступился за сотрудников ЦОНов, которые, по его словам, свою работу делают максимально правильно.
«Девушки и парни, которые сидят во
«Мы этим вопросом тоже занимаемся. До конца года, я надеюсь, мы обновим базовые информационные системы, оптимизируем их. Это тоже интеграция информационных систем. Это тоже большая работа, на которые необходимы средства, необходимы специалисты», — заключил он.