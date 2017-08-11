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12:21 (мск), источник: Tengrinews

Абаев назвал причину очередей в ЦОНах

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев назвал причину очередей в Центрах обслуживания населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам министра, проблема очередей складывается преимущественно не из-за действий сотрудников ЦОНов, а из-за проблем в информационных системах.

«Почему возникают очереди в ЦОНах? Это ведь не только проблема самой государственной корпорации (“Правительство для граждан”), к сожалению. Это не проблема того оператора, у которого есть четкий регламент работы, и сколько он должен времени потратить на человека. Это все у него прописано. Эта проблема возникает, потому что информационная система может не работать», — сказал Даурен Абаев.

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Он уточнил, что в данном случае, проблемы исходят со стороны некоторых госорганов.

«Информационная система требует постоянного обновления. По-моему, ни одна информационная система напрямую госкорпорации не принадлежит. Информационные системы принадлежат государственным органам. Каждый госорган ведет свою информационную систему: по детям, по здоровью, по трудоустройству — все это стекается в госкорпорацию. И весь негатив, к сожалению, получают их сотрудники. Это те, к кому вы приходите и говорите: «Где моя справка, где мой документ?», — пояснил министр.

Он заступился за сотрудников ЦОНов, которые, по его словам, свою работу делают максимально правильно.

«Девушки и парни, которые сидят во фронт-офисах… В их задачу входит максимально четко работать в информационных системах, которые с начала года, мы точно знаем, 35 часов простаивали. 35 часов — это что означает? Хоть 5 минут, хоть 10 минут не работает информационная система, это уже один человек подходит, следом второй и таким образом накапливается очередь», — объяснил Даурен Абаев.

«Мы этим вопросом тоже занимаемся. До конца года, я надеюсь, мы обновим базовые информационные системы, оптимизируем их. Это тоже интеграция информационных систем. Это тоже большая работа, на которые необходимы средства, необходимы специалисты», — заключил он.

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