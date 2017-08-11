Лукашенко: нельзя создавать класс безработных
11 августа, Брест /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. В Беларуси нельзя создавать класс безработных. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко в ходе ознакомления с
11 августа, Брест /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. В Беларуси нельзя создавать класс безработных. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко в ходе ознакомления с
«Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя», — сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что нужно работать всем.
«Конечно, будет
Александр Лукашенко констатировал, что после выхода обновленного декрета № 3 местным органам власти будут даны самые широкие полномочия.
«Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», — сказал Президент.