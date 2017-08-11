Лукашенко: нельзя создавать класс безработных

Источник: AP 2017

«Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться. Нам этого допустить нельзя», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что нужно работать всем.

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«Конечно, будет какой-то малый процент людей, которые ни на что не способны. Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают, — отметил глава государства. — Этих людей надо ставить в такие условия, чтобы они все-таки шли работать».

Александр Лукашенко констатировал, что после выхода обновленного декрета № 3 местным органам власти будут даны самые широкие полномочия.