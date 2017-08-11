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13:04 (мск), источник: Newslab.ru

Губернатор предложил прокалывать колеса красноярским автомобилистам

Его возмутило поведение автолюбителей на Коммунальном мосту.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский возмутился поведением красноярских водителей, которые ездят по Коммунальному мосту. В рамках выездного совещания по проекту «Безопасные и качественные дороги» Виктор Толоконский проверил ремонт моста и удивился большому количеству личных автомобилей, движущихся по переправе.

Напомним, из-за ремонта по мосту запрещено движение личного автотранспорта: ездить по переправе могут только автобусы и лицензированные такси.

Губернатору пояснили, что автомобилисты на мосту — это нарушители, их зафиксировали камеры видеонаблюдения, теперь водители заплатят штраф в бюджет.

Губернатор посчитал камеры неэффективным способом борьбы с нарушителями: «Что камеры. Надо, чтобы кто-нибудь стоял и колеса колол. Работяг вон поставьте».

«Нельзя. Пробку будут создавать», — возразили участники совещания.

Тогда губернатор позвонил в ГИБДД и после непродолжительного разговора с руководством сообщил, что на мост вернутся патрули дорожных инспекторов. «Посты сейчас поставят», — сказал Виктор Толоконский.

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