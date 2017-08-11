Губернатор предложил прокалывать колеса красноярским автомобилистам

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский возмутился поведением красноярских водителей, которые ездят по Коммунальному мосту. В рамках выездного совещания по проекту «Безопасные и качественные дороги» Виктор Толоконский проверил ремонт моста и удивился большому количеству личных автомобилей, движущихся по переправе.

Напомним, из-за ремонта по мосту запрещено движение личного автотранспорта: ездить по переправе могут только автобусы и лицензированные такси.

Губернатору пояснили, что автомобилисты на мосту — это нарушители, их зафиксировали камеры видеонаблюдения, теперь водители заплатят штраф в бюджет.

Губернатор посчитал камеры неэффективным способом борьбы с нарушителями: «Что камеры. Надо, чтобы кто-нибудь стоял и колеса колол. Работяг вон поставьте».

«Нельзя. Пробку будут создавать», — возразили участники совещания.