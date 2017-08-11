Губернатор предложил прокалывать колеса красноярским автомобилистам
Его возмутило поведение автолюбителей на Коммунальном мосту.
Его возмутило поведение автолюбителей на Коммунальном мосту.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский возмутился поведением красноярских водителей, которые ездят по Коммунальному мосту. В рамках выездного совещания по проекту «Безопасные и качественные дороги» Виктор Толоконский проверил ремонт моста и удивился большому количеству личных автомобилей, движущихся по переправе.
Напомним,
Губернатор посчитал камеры неэффективным способом борьбы с нарушителями: «Что камеры. Надо, чтобы
«Нельзя. Пробку будут создавать», — возразили участники совещания.
Тогда губернатор позвонил в ГИБДД и после непродолжительного разговора с руководством сообщил, что на мост вернутся патрули дорожных инспекторов. «Посты сейчас поставят», — сказал Виктор Толоконский.