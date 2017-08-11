Источник: Reuters

Минюст зарегистрировал изменения в устав Кстова Нижегородской области, предполагающие ликвидацию администрации города. Как сообщается на сайте управления министерства юстиции РФ по Нижегородской области, теперь изменения в устав официально признаны законными.

Согласно информации, проект изменений в устав Кстова были направлены в минюст после заседания городской Думы 20 июля и уже к 4 августа они были зарегистрированы и признаны законными.

Как сообщалось ранее, депутат Думы Кстова Олег Захаров обратился в минюст РФ с просьбой не регистрировать Устав города в новой редакции.