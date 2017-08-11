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13:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Коррупционеров предложили держать в черном списке по два года

Чиновников и сотрудников силовых ведомств, уволенных за коррупционные нарушения, планируется включать в черный список на два года. Соответствующее положение подготовило министерство труда и социальной защиты России. Согласно ему, в реестр будут вноситься имя нарушителя, его СНИЛС и ИНН.

Источник: Reuters

Соответствующее положение опубликовано на портале нормативно-правовых актов в пятницу, 11 августа.

В реестр, согласно проекту, будут вноситься имя нарушителя, страховой номер его индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Вместе с тем информация о том, какое конкретно нарушение допустил человек на госслужбе, в открытом доступе публиковаться не будет.

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Причиной для исключения имени замеченного в коррупции из реестра, помимо истечения двухлетнего срока, может стать отмена приказа о его увольнении.

Предложенные Минтруда нормы вынесены на общественное обсуждение.

Около 400 российских чиновников были уволены за коррупционные нарушения за первое полугодие 2017 года, сообщил в конце июля генеральный прокурор Юрий Чайка.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании списка чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию. В него могут попасть, в частности, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники Центробанка, таможенного органа и Следственного комитета.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 7 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня. Предполагается, что документ вступит в силу с 2018 года.

Единый реестр коррупционеров появится в России
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июля© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Сурей Жуков
Их надо держать в рабочей зоне что бы отрабатывали свои грехи на пользу государства.
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