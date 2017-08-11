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15:43 (мск), источник: КалининградLive

В Калининградской области стартует этап агитации для кандидатов на должность губернатора

ИА Бесспорно RU. В Калининградской области с 12 августа для зарегистрированных кандидатов на должность губернатора начнется этап агитации в средствах массовой информации.

Ранее состоялась жеребьевка по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, на канале региональной государственной организации телерадиовещания ФГУП «ВГТРК» филиал ГТРК «Калининград». Бесплатное эфирное время предоставлено только по рабочим дням, прокомментировали информационному агентству Rainbow в Избирательной комиссии Калининградской области.

Публиковать и транслировать агитационные материалы могут только те средства массовой информации, которые предварительно уведомили Избирательную комиссию Калининградской области о своей готовности участвовать в кампании. Избирком получил уведомления от 40 печатных изданий, 12 теле- и радиокомпаний, 8 новостных интернет-порталов.

Кандидаты вправе проводить предвыборную агитацию в СМИ с 12 августа до 8 сентября включительно. 9 сентября является днем тишины, когда запрещена любая агитация.

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