У бывшего главы района в Омской области арестовали имущество

Тевризский районный суд арестовал имущество бывшего главы района Вячеслава Тарасова. Если отставной чиновник не найдёт самостоятельно 4,6 миллиона рублей, то может лишиться собственности. Её продадут с молотка, чтобы возместить ущерб бюджету.

В январе 2017 года Вячеслава Тарасова признали виновным в растрате в особо крупном размере. В 2012 году он подстроил ООО «Каскад» победу на аукционе за право ремонтировать дорогу в Тевризе. Компании заплатили 15 миллионов рублей. Но на самом деле ремонт выполнило государственное предприятие «Тевризское ДРСУ». Оно использовало дешёвое вторичное сырьё. Работы обошлись в восемь миллионов. Эту сумму ООО «Каскад» перечислило «Тевризскому ДРСУ». Разница осела в кассе «Каскада».

Тарасова приговорили к трём годам условно, лишили права занимать должности на госслужбе и велели возместить ущерб от преступления — вернуть в бюджет семь миллионов. Бывший чиновник смог заплатить только 2,75 миллиона. Чтобы заставить Вячеслава Тарасова платить активнее, прокурор Тевризского района Георгий Котов обратился с исковым заявлением в суд.