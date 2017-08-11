Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Михаил Галустян показал подросшую дочь
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Ильясову за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Перестрелка в здании Мособлсуда
15:04 (мск), источник: Om1.ru

У бывшего главы района в Омской области арестовали имущество

Суд взыскал с экс-главы Тевризской администрации 4,6 миллиона рублей, который бюджет потерял из-за махинаций чиновника на торгах.

Тевризский районный суд арестовал имущество бывшего главы района Вячеслава Тарасова. Если отставной чиновник не найдёт самостоятельно 4,6 миллиона рублей, то может лишиться собственности. Её продадут с молотка, чтобы возместить ущерб бюджету.

В январе 2017 года Вячеслава Тарасова признали виновным в растрате в особо крупном размере. В 2012 году он подстроил ООО «Каскад» победу на аукционе за право ремонтировать дорогу в Тевризе. Компании заплатили 15 миллионов рублей. Но на самом деле ремонт выполнило государственное предприятие «Тевризское ДРСУ». Оно использовало дешёвое вторичное сырьё. Работы обошлись в восемь миллионов. Эту сумму ООО «Каскад» перечислило «Тевризскому ДРСУ». Разница осела в кассе «Каскада».

Тарасова приговорили к трём годам условно, лишили права занимать должности на госслужбе и велели возместить ущерб от преступления — вернуть в бюджет семь миллионов. Бывший чиновник смог заплатить только 2,75 миллиона. Чтобы заставить Вячеслава Тарасова платить активнее, прокурор Тевризского района Георгий Котов обратился с исковым заявлением в суд.

Прокуратура Омской области сообщает, что суд вынес решение в пользу районного прокурора. Тарасова обязали вернуть недостающую сумму, а обеспечительной мерой стал арест имущества.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Андрей Лаврентьев
нашли одного козла отпущения, видно не поделился. Да этих чинуш нужно сажать 9 из 10 рыл.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
Улицу Ленина в Омске будут делать пешеходной на выходных
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
Новейший российский истребитель получил официальное название
Дипломаты США высказались о возможном закрытии генконсульства РФ
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях
Завершилось строительство железной дороги в обход Украины
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы Резидент Comedy Club представил звездным гостям комедию «Бабушка легкого поведения» с собой в главной роли
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь