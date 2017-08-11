Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
Отпускной вид Путина, который отметила западная пресса (фото)
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла дело в суде
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
13:56 (мск), источник: РБК

Посольство США прокомментировало возможное лишение России генконсульства

В посольстве США заявили, что меры будут приняты к 1 сентября. В Госдуме допустили, что если за закрытием консульства не последует высылки дипломатов, Москва отвечать не будет.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон в ответ на вопрос РБК, намерен ли госдепартамент США в качестве ответной меры закрыть одно из консульств России в США, напомнила высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона от 7 августа. После встречи с главой МИД Сергеем Лавровым госсекретарь рассказал, что задал министру несколько уточняющих вопросов, чтобы понять, что стояло за полученной США дипломатической нотой. Тиллерсон тогда сказал, что США ответят к 1 сентября, напомнила Олсон.

Читайте также
Под прицелом паритета

Москва ответит зеркальными мерами на возможное закрытие российского генконсульства, если это действительно произойдет, сказал РБК директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. «Я бы ожидал симметричного ответа. Закроют какое-либо американское консульство в России и сократят соответствующее число американских дипломатов». По мнению Тренина, президент России решил «бить по государственному департаменту» и он продолжит такую тактику в данной ситуации.

«Вместо того, чтобы бить по другим целям, не имеющим прямого отношения к правительству Соединенных Штатов, наверное, [Путин] ударит по правительству Соединенных Штатов», — отмечает Тренин. Однако данная ситуация не означает, что Россия и США столкнулись с дипломатическим кризисом, она говорит о том, что серьезное ухудшение отношение будет продолжаться в политической плоскости, полагает Тренин.

С Трениным не согласен зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Россия имеет на одно генконсульство в Соединенных Штатах больше, чем Америка в России. Если уравняют количество генконсульств, то мы ничего не будем делать в ответ. Если это потребует высылки части дипломатических работников, то будет зеркальный ответ по высылке американских дипломатов», — сказал РБК Чепа.

Читайте также
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину

Чепа зявил, что ранее между Россией и США велись переговоры об открытии еще одного американского консульства на территории Россия. Сейчас эти переговоры, видимо, приостановятся, полагает Чепа. «Вместо того чтобы открывать еще одно консульство на территории России, после сокращения количества дипломатов они предложили сократить [количество российских генконсульств в США]», — констатирует Чепа, обращая внимание на то, что данный шаг негативно скажется на рядовых американцах, желающих получить российскую визу.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники писала, что США могут потребовать закрыть одно из генконсульств России. Издание отмечало, что Лавров и Тиллерсон обсуждали этот вопрос во время встречи в Маниле.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Владимир Vell
Может быть превентивное выдворение ВСЕХ дипломатов пиндостана до ближайшей дружественной им границе на самосвале насыпом охладит пыл неадекватных...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Съемки «Пусть говорят» не смогли начать
В Киеве назвали дату «последнего боя за Украину» в Донбассе
ПВО РФ приведены в повышенную готовность из-за ситуации с КНДР
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
Новейший российский истребитель получил официальное название
Завершилось строительство железной дороги в обход Украины
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Названы станции метро с самым дешевым жильем
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют Курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь