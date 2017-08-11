Посольство США прокомментировало возможное лишение России генконсульства

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон в ответ на вопрос РБК, намерен ли госдепартамент США в качестве ответной меры закрыть одно из консульств России в США, напомнила высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона от 7 августа. После встречи с главой МИД Сергеем Лавровым госсекретарь рассказал, что задал министру несколько уточняющих вопросов, чтобы понять, что стояло за полученной США дипломатической нотой. Тиллерсон тогда сказал, что США ответят к 1 сентября, напомнила Олсон.

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Москва ответит зеркальными мерами на возможное закрытие российского генконсульства, если это действительно произойдет, сказал РБК директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. «Я бы ожидал симметричного ответа. Закроют какое-либо американское консульство в России и сократят соответствующее число американских дипломатов». По мнению Тренина, президент России решил «бить по государственному департаменту» и он продолжит такую тактику в данной ситуации.

«Вместо того, чтобы бить по другим целям, не имеющим прямого отношения к правительству Соединенных Штатов, наверное, [Путин] ударит по правительству Соединенных Штатов», — отмечает Тренин. Однако данная ситуация не означает, что Россия и США столкнулись с дипломатическим кризисом, она говорит о том, что серьезное ухудшение отношение будет продолжаться в политической плоскости, полагает Тренин.

С Трениным не согласен зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Россия имеет на одно генконсульство в Соединенных Штатах больше, чем Америка в России. Если уравняют количество генконсульств, то мы ничего не будем делать в ответ. Если это потребует высылки части дипломатических работников, то будет зеркальный ответ по высылке американских дипломатов», — сказал РБК Чепа.

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Чепа зявил, что ранее между Россией и США велись переговоры об открытии еще одного американского консульства на территории Россия. Сейчас эти переговоры, видимо, приостановятся, полагает Чепа. «Вместо того чтобы открывать еще одно консульство на территории России, после сокращения количества дипломатов они предложили сократить [количество российских генконсульств в США]», — констатирует Чепа, обращая внимание на то, что данный шаг негативно скажется на рядовых американцах, желающих получить российскую визу.