Павличенко упрекнула Майю Санду

Источник: Noi.md

По ее словам, глава ПДС должна осознать «откуда пришла» и «что делала» до выражения своих амбиций.

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«Майя Санду должна быть менее высокомерной и знать, что этот рейтинг упал ей с потолка и таким же образом исчезнет. Высокомерность Филата полностью доказывает это, а Майя Санду была членом ЛДПМ, той команды, была в составе коррумпированного правления. Мы должны понять, что останемся в болоте, пока будет сохраняться чередование: коррумпированные во власти будут заменены другими коррумпированными, которые уже были, но только в другой шкуре. Майя Санду должна пересмотреть свое поведение, осознать, что сделала, где была, и не думать, что люди этого не видят», заявила Павличенко в передаче «Important» на TVC21.

Лидер НЛП считает, что Андрей Нэстасе ошибся, когда уступил Майе Санду в президентской избирательной кампании.

«Нэстасе поступил хорошо политически, но лично для себя он сделал ошибку».

Виталия Павличенко сказала также, что ни ПДС, ни платформа «ДА» не являются альтернативой на правом крыле, как утверждают их лидеры.