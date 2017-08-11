Додон: Я не допущу, чтобы молдавские военные стали частью каких-либо военных блоков

Источник: Noi.md

Эта новость не оставила равнодушным президента Игоря Додона, который заявил, что посетит полигон для прояснения ситуации. Он отметил, что в качестве главнокомандующего Вооруженными силами не позволит, чтобы молдавские военные стали частью каких-либо военных блоков.

«В последнее время ведутся много дискуссий о военном полигоне Булбоака, об участии американцев и финансировании со стороны США. В качестве главнокомандующего Вооруженными силами в понедельник я совершу рабочий визит на полигон и не допущу, чтобы молдавские военные стали частью каких-либо военных блоков, будь то с Запада или Востока», — заявил Игорь Додон.