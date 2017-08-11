Додон: Я не допущу, чтобы молдавские военные стали частью каких-либо военных блоков
Недавно, Министерство обороны подтвердило, что намерено модернизировать инфраструктуру
Недавно, Министерство обороны подтвердило, что намерено модернизировать инфраструктуру
Эта новость не оставила равнодушным президента Игоря Додона, который заявил, что посетит полигон для прояснения ситуации. Он отметил, что в качестве главнокомандующего Вооруженными силами не позволит, чтобы молдавские военные стали частью
«В последнее время ведутся много дискуссий о военном полигоне Булбоака, об участии американцев и финансировании со стороны США. В качестве главнокомандующего Вооруженными силами в понедельник я совершу рабочий визит на полигон и не допущу, чтобы молдавские военные стали частью
Российская пресса писала недавно, что модернизация полигона Булбоака осуществляется под эгидой НАТО, и это может повлиять на нейтралитет государства. Но Министерство обороны опровергло эту информацию. По данным учреждения, модернизация полигона направлена на обеспечение более высокого уровня подготовки молдавских военнослужащих для участия в международных миротворческих операциях по мандату НАТО.