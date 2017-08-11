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14:47 (мск), источник: Noi.md

Додон: Я не допущу, чтобы молдавские военные стали частью каких-либо военных блоков

Недавно, Министерство обороны подтвердило, что намерено модернизировать инфраструктуру военно-тренировочной базы Булбоака за счет американских пожертвований в размере 1,6 миллиона долларов, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Эта новость не оставила равнодушным президента Игоря Додона, который заявил, что посетит полигон для прояснения ситуации. Он отметил, что в качестве главнокомандующего Вооруженными силами не позволит, чтобы молдавские военные стали частью каких-либо военных блоков.

«В последнее время ведутся много дискуссий о военном полигоне Булбоака, об участии американцев и финансировании со стороны США. В качестве главнокомандующего Вооруженными силами в понедельник я совершу рабочий визит на полигон и не допущу, чтобы молдавские военные стали частью каких-либо военных блоков, будь то с Запада или Востока», — заявил Игорь Додон.

Российская пресса писала недавно, что модернизация полигона Булбоака осуществляется под эгидой НАТО, и это может повлиять на нейтралитет государства. Но Министерство обороны опровергло эту информацию. По данным учреждения, модернизация полигона направлена на обеспечение более высокого уровня подготовки молдавских военнослужащих для участия в международных миротворческих операциях по мандату НАТО.

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