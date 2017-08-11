Минобороны опровергло приведение сил ПВО на Дальнем Востоке в повышенную боеготовность

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Российские военные опровергли сообщения ряда СМИ о том, что из-за ситуации вокруг Северной Кореи силы противовоздушной обороны (ПВО) на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной боевой готовности.

Читайте также Системы ПВО в РФ находятся в повышенной боеготовности из-за ситуации с КНДР

«Соединения ПВО круглосуточно несут службу в режиме постоянной боевой готовности. Никакого приведения дислоцированных на Дальнем Востоке частей ПВО в “повышенные” степени боевой готовности не осуществлялось», — сказал в пятницу собеседник «Интерфакса» в Минобороны РФ.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на слова экс-главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сенатора Виктора Озерова сообщил, что силы ПВО и ВКС дополнительно укреплены в Дальневосточном регионе, в том числе и на случай неверного указания цели для северокорейской ракеты.

Ранее власти Кореи в ответ на новые санкции заявили, что КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по территории вблизи военных баз США на острове Гуам, где базируются стратегические бомбардировщики.