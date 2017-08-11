Минобороны опровергло приведение сил ПВО на Дальнем Востоке в повышенную боеготовность
Так ведомство отреагировала на приведенные СМИ слова сенатора Виктора Озерова о реакции на обострение проблемы с Северной Кореей.
Так ведомство отреагировала на приведенные СМИ слова сенатора Виктора Озерова о реакции на обострение проблемы с Северной Кореей.
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Российские военные опровергли сообщения ряда СМИ о том, что
«Соединения ПВО круглосуточно несут службу в режиме постоянной боевой готовности. Никакого приведения дислоцированных на Дальнем Востоке частей ПВО в “повышенные” степени боевой готовности не осуществлялось», — сказал в пятницу собеседник «Интерфакса» в Минобороны РФ.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на слова
Ранее власти Кореи в ответ на новые санкции заявили, что КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по территории вблизи военных баз США на острове Гуам, где базируются стратегические бомбардировщики.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что «Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел». В пятницу президент заявил, что, «возможно, угроза “огня и ярости” была недостаточно жесткой».