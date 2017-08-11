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14:53 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны опровергло приведение сил ПВО на Дальнем Востоке в повышенную боеготовность

Так ведомство отреагировала на приведенные СМИ слова сенатора Виктора Озерова о реакции на обострение проблемы с Северной Кореей.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Российские военные опровергли сообщения ряда СМИ о том, что из-за ситуации вокруг Северной Кореи силы противовоздушной обороны (ПВО) на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной боевой готовности.

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«Соединения ПВО круглосуточно несут службу в режиме постоянной боевой готовности. Никакого приведения дислоцированных на Дальнем Востоке частей ПВО в “повышенные” степени боевой готовности не осуществлялось», — сказал в пятницу собеседник «Интерфакса» в Минобороны РФ.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на слова экс-главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сенатора Виктора Озерова сообщил, что силы ПВО и ВКС дополнительно укреплены в Дальневосточном регионе, в том числе и на случай неверного указания цели для северокорейской ракеты.

Ранее власти Кореи в ответ на новые санкции заявили, что КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по территории вблизи военных баз США на острове Гуам, где базируются стратегические бомбардировщики.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что «Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел». В пятницу президент заявил, что, «возможно, угроза “огня и ярости” была недостаточно жесткой».

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