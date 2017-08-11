Назарбаев рассказал президенту Швейцарии об уникальных проектах Астаны

Источник: Tengrinews

Глава государства поприветствовал Дорис Лойтхард и выразил признательность за ее участие в открытии национального дня Швейцарии в рамках международной выставки EXPO-2017.

«Я приветствую Ваш первый визит в нашу новую столицу. Недавно, 1 августа, в Швейцарии был национальный праздник — День образования конфедерации. Я Вас поздравляю с этим торжеством. Вы сегодня открыли национальный день на EXPO-2017. Надеюсь, Вам понравилось. Ваш визит на EXPO очень важен для нас», — сказал Президент Казахстана.

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Нурсултан Назарбаев отметил сложившееся сотрудничество между двумя странами и выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних экономических и политических отношений.

«Швейцария очень важный партнер Казахстана в Европе. Мы дорожим этими отношениями и хотим их развивать дальше. Между нашими странами растет товарооборот, и мы заинтересованы в расширении участия швейцарского бизнеса в нашей стране. Сейчас работают 300 предприятий, их может быть и больше. Надеюсь, Ваш визит будет способствовать дальнейшему углублению наших экономических и политических отношений», — сказал Глава государства. Нурсултан Назарбаев также рассказал президенту Швейцарской Конфедерации об архитектурных сооружениях Астаны, которые она могла бы посетить в ходе своего пребывания в Казахстане.

«Я думаю, что для Вас был интересным первый визит в город, построенный за последние пятнадцать лет. Объекты EXPO мы создали за 3 года. Здесь в Астане осуществлено много уникальных проектов, которые не имеют аналогов в мире. Например, здесь построена уникальная пирамида архитектора Нормана Фостера», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также отметил такие объекты, как сфера «Нур Алем», здание торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», новый вокзал «Нурлы Жол», театр оперы и балета «Астана Опера» и другие. Дорис Лойтхард выразила благодарность за встречу и поздравила Президента Казахстана с успешной организацией выставки.