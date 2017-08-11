Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

ТАСС, 11 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон подготовил военный ответ в адрес КНДР на случай, если Пхеньян предпримет неблагоразумные действия.

Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

«Военные меры сейчас полностью подготовлены, все заряжено и готово к бою, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно, — заявил Трамп. — Надеюсь, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын изберет другой путь!».

Ранее минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 в префектурах Коти, Симанэ и Хиросима в связи с заявлениями КНДР о планах запуска баллистических ракет в направлении Гуама.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия Ким Чен Ына «огнем и яростью, которой мир никогда не видывал». Позднее агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США.