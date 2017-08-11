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15:10 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР

Американский лидер выразил надежду на то, что Ким Чен Ын «изберет другой путь».

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ТАСС, 11 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон подготовил военный ответ в адрес КНДР на случай, если Пхеньян предпримет неблагоразумные действия.

Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

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«Военные меры сейчас полностью подготовлены, все заряжено и готово к бою, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно, — заявил Трамп. — Надеюсь, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын изберет другой путь!».

Ранее минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 в префектурах Коти, Симанэ и Хиросима в связи с заявлениями КНДР о планах запуска баллистических ракет в направлении Гуама.

На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия Ким Чен Ына «огнем и яростью, которой мир никогда не видывал». Позднее агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США.

В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты «Хвасон-12» должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над территорией Японии, а затем упасть в воду в 30−40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

14 минут до Гуама: США оценивают угрозу от корейских ракет
Во время загрузки произошла ошибка.
10 августа© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Дмитрий Николаевич Федунов
Н-да, намерения КНДР защитить себя от глобального террориста и грабителя являются для этого террориста и грабителя "преступными"))))) Эка северяне чего...
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