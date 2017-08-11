Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
Американский лидер выразил надежду на то, что Ким Чен Ын «изберет другой путь».
Американский лидер выразил надежду на то, что Ким Чен Ын «изберет другой путь».
ТАСС, 11 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон подготовил военный ответ в адрес КНДР на случай, если Пхеньян предпримет неблагоразумные действия.
Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.
«Военные меры сейчас полностью подготовлены, все заряжено и готово к бою, если Пхеньян поведет себя неблагоразумно, — заявил Трамп. — Надеюсь, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын изберет другой путь!».
Ранее минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 в префектурах Коти, Симанэ и Хиросима в связи с заявлениями КНДР о планах запуска баллистических ракет в направлении Гуама.
На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник Трамп пообещал ответить на действия Ким Чен Ына «огнем и яростью, которой мир никогда не видывал». Позднее агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США.
В четверг ЦТАК распространило более подробное сообщение о том, что проработка соответствующего плана будет завершена к середине августа. В нем отмечалось, что четыре ракеты «Хвасон-12» должны пролететь около 3,4 тыс. км, в том числе в воздушном пространстве над территорией Японии, а затем упасть в воду в 30−40 км от Гуама. По мнению Пхеньяна, такие действия направлены на сдерживание американских сил в