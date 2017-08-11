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15:39 (мск), источник: dostup1.ru

В Карталах определились кандидаты на должность главы города

Претензий к претендентам у конкурсной комиссии не возникло.

В Карталах (Челябинская область) определились кандидаты на должность главы города — заседание конкурсной комиссии по выборам кандидатов на пост состоялось в пятницу, 11 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как уточняет газета «Карталинская новь», на рассмотрении комиссии было две кандидатуры: замглавы Карталинского района Сергей Ломовцев и начальник одного из управлений райадминистрации Олег Германов.

По словам председателя конкурсной комиссии, депутата Совета депутатов Карталинского городского поселения Татьяны Каптилкиной, оба кандидата планируют работать в тандеме с районной властью.

«Претензий к документам обоих кандидатов у комиссии нет. Оба они допущены к голосованию», — цитирует издание председателя комиссии.

Избирать главу горпоселения предстоит депутатам горсовета на очередной сессии, которая состоится ориентировочно 24—26 августа.

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