В Карталах определились кандидаты на должность главы города

В Карталах (Челябинская область) определились кандидаты на должность главы города — заседание конкурсной комиссии по выборам кандидатов на пост состоялось в пятницу, 11 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как уточняет газета «Карталинская новь», на рассмотрении комиссии было две кандидатуры: замглавы Карталинского района Сергей Ломовцев и начальник одного из управлений райадминистрации Олег Германов.

По словам председателя конкурсной комиссии, депутата Совета депутатов Карталинского городского поселения Татьяны Каптилкиной, оба кандидата планируют работать в тандеме с районной властью.

«Претензий к документам обоих кандидатов у комиссии нет. Оба они допущены к голосованию», — цитирует издание председателя комиссии.