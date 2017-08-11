Мединский заявил, что «обысков» в дирекции Минкультуры не было
Была лишь проверка и изъятие документов.
Была лишь проверка и изъятие документов.
Владимир Мединский заявил, что никаких обысков в
Повод прихода в дирекцию правоохранителей известен — следственые действия были связаны с делом о финансировании реконструкции Малого драмтеатра.
И это уже не первая проверка. Министр рассказал, что сначала по этому делу была проведена проверка, организованная Минкультом РФ. По мнению Мединского, правоохранители только помогают ведомству в этом деле, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Министр также подчеркнул, что строительство театра сейчас в активной фазе. Работы ведет новый подрядчик.
Напомним, в