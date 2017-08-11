Мединский заявил, что «обысков» в дирекции Минкультуры не было

Источник: РИА "Новости"

Владимир Мединский заявил, что никаких обысков в Северо-Западной дирекции Минкультуры не было. То, что накануне в прессе назвали громким словом «обыски», на самом деле, по словам министра, — лишь «осмотр и изъятие документов».

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Повод прихода в дирекцию правоохранителей известен — следственые действия были связаны с делом о финансировании реконструкции Малого драмтеатра.

И это уже не первая проверка. Министр рассказал, что сначала по этому делу была проведена проверка, организованная Минкультом РФ. По мнению Мединского, правоохранители только помогают ведомству в этом деле, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Министр также подчеркнул, что строительство театра сейчас в активной фазе. Работы ведет новый подрядчик.