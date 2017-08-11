Новым мэром Буинска стал Айрат Хабибрахманов
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Стало известно имя нового мэра Буинска. Им назначен Айрат Хабибрахманов.
(Казань, 11 августа, «Татар-информ»). Стало известно имя нового мэра Буинска. Им назначен Айрат Хабибрахманов.
На посту он сменил Александра Никифорова, который вышел на заслуженный отдых. Об этом сообщает редакция газеты «Байрак».
Айрат Хабибрахманов родился 25 декабря 1980 года в Казани. В 2004 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Инженер». В 2014 году — Институт социальных и гуманитарных знаний Казани по специальности «Юрист».
Трудовую деятельность начал в 2002 году аппаратчиком синтеза 3-го разряда ОАО «Хитон» в Казани. Последнее место работы — директор филиала ФКП Росреестра — ВЦТО «Казань».
Женат, воспитывает двоих сыновей.