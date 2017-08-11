Новым мэром Буинска стал Айрат Хабибрахманов

На посту он сменил Александра Никифорова, который вышел на заслуженный отдых. Об этом сообщает редакция газеты «Байрак».

Айрат Хабибрахманов родился 25 декабря 1980 года в Казани. В 2004 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Инженер». В 2014 году — Институт социальных и гуманитарных знаний Казани по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 2002 году аппаратчиком синтеза 3-го разряда ОАО «Хитон» в Казани. Последнее место работы — директор филиала ФКП Росреестра — ВЦТО «Казань».