Глава горадминистрации Сергей Белов поставил задачу вывести на улицы Нижнего Новгорода 100 новых автобусов уже к осени

Источник: нижнийновгород.рф

Глава администрации уже осмотрел новые автобусы и отметил, что совсем скоро автобусы будут поставлены на учет и выйдут на линии. По его словам, в первую очередь автобусы будут работать в микрорайонах Молитовка и Мещерское озеро, так как именно из этих микрорайонов поступило наибольшее количество жалоб на долгое ожидание транспорта.

«К осени традиционно увеличивается пассажиропоток: нижегородцы возвращаются из отпусков, студенты начинают учебу. Поставлена задача к этому времени вывести на улицы новый подвижной состав», — сообщил Сергей Белов.

Стоимость техники, поступившей в 2017 году, составляет порядка 1,3 млрд рублей. 50 единиц закуплено за счет средств мэрии при софинансировании облправительства, 150 закуплено в лизинг.

Работники автопарка рассказали главе администрации города, что сейчас знакомятся с новой техникой. Автобусы удобны в эксплуатации, оснащены камерами видеонаблюдения за тем, что происходит в салоне и снаружи. Водители отметили удобные кресла и хороший обзор. Так, если у автобуса открыты двери, то он не может тронуться с места, что исключит ситуации, когда пассажиры оказываются зажатыми в дверях.

Напомним, что общая стоимость техники, поступившей в 2017 году, составляет порядка 1,3 млрд. рублей. 50 единиц техники закуплено за счет средств администрации города при софинансировании правительства области, 150 единиц закуплено в лизинг.

К 1 сентября за счет запуска новой техники будут доукомплектованы и усилены муниципальные маршруты № 41 (Мещера — Кузнечиха), № 52 (Бурнаковка — Печеры), № 61 (Долгополова — Кузнечиха). Частные перевозчики, выпустившие новую технику на линии, тоже готовы увеличить подвижной состав на маршрутах: № 86 (Мещера — Щербинки), № 49 (Мещера — ул. Космическая); маршрут № 81 планирует увеличить количество техники с 8 до 18 единиц.

Напомним, после внедрения новой маршрутной сети в 2017 году на территории Нижнего Новгорода будут работать 58 коммерческих маршрутов (сейчас действует 61 маршрут) и 49 муниципальных маршрутов (сейчас — 59 маршрутов). Изменения не коснутся действующих в настоящее время 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.