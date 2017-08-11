Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях

«Сейчас мы переживаем однозначно переломный этап в международных отношениях. Уходит прошлая эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько столетий то, что мы называем Западом, доминировало в международных делах, и объективно формируется то, что мы называем полицентричным миропорядком», — сказал Лавров.

По его словам, наряду с теми, кто был пионерами развития мира — западными странами, появляются новые центры экономического роста и новые центры финансовой мощи. «А со всем этим приходит и политическое влияние. И эти новые страны хотят отстаивать свои интересы, в том числе и участвуя в формировании международной повестки дня, задавая свою тональность, особенно в том, что касается регионов, где соответствующие центры силы формируются», — добавил Лавров, пояснив, что речь идет о таких странах как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР.