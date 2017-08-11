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15:38 (мск), источник: РИА Новости

Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях

ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 авг — РИА Новости. В международных отношениях наступил переломный этап, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов».

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«Сейчас мы переживаем однозначно переломный этап в международных отношениях. Уходит прошлая эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько столетий то, что мы называем Западом, доминировало в международных делах, и объективно формируется то, что мы называем полицентричным миропорядком», — сказал Лавров.

По его словам, наряду с теми, кто был пионерами развития мира — западными странами, появляются новые центры экономического роста и новые центры финансовой мощи. «А со всем этим приходит и политическое влияние. И эти новые страны хотят отстаивать свои интересы, в том числе и участвуя в формировании международной повестки дня, задавая свою тональность, особенно в том, что касается регионов, где соответствующие центры силы формируются», — добавил Лавров, пояснив, что речь идет о таких странах как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР.

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Николаевич Федунов
Главное, чтобы наш МИД перестал продуктивно и конгруэнтно имплементировать модальности текущего момента ... ))))))))))
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