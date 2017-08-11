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16:15 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэру Анапы отказано в выдвижении в ЗСК по одномандатному округу. Но это нормально

Мэра Анапы Сергея Сергеева не зарегистрировали при выдвижении в кандидаты в депутаты ЗСК по одномандатному округу. Об этом говорится в документах избирательной комиссии Краснодарского края.

Источник: ЮГА.ру

Однако Сергей Сергеев все равно выдвинут на выборы по партийным спискам «Единой России».

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» порталу Юга.ру пояснили, что мэр Анапы подавал документы на одномандатный округ и одновременно идет по спискам. Однако по закону нельзя подавать их и туда и туда, поэтому Сергеев выбрал список.

«Формально Сергеев попросту недосдал необходимые для регистрации документы. Это решение может быть связано с его намерениями уделить большую часть времени работе на партию, поскольку Сергеев остается лидером территориальной группы по округу. Шансы попасть в ЗСК по спискам у него очень высоки и для этого в данный момент кандидату нужно будет приложить максимум усилий к агитации именно за “Единую Россию”, а не за свою персону на округе», — прокомментировал порталу Юга.ру политтехнолог Александр Топалов.

Как сообщали Юга.ру, Избирательная комиссия Краснодарского края утвердила кандидатов в депутаты ЗСК шестого созыва.

По партийным спискам зарегистрировали 408 кандидатов. Больше всех кандидатов выдвинулись от «Коммунистов России» — 107 человек. По 35 одномандатным округам прошли регистрацию 168 кандидатов.

Выборы в Законодательное собрание Краснодарского края шестого созыва пройдут 10 сентября.

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