Мэру Анапы отказано в выдвижении в ЗСК по одномандатному округу. Но это нормально

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» порталу Юга.ру пояснили, что мэр Анапы подавал документы на одномандатный округ и одновременно идет по спискам. Однако по закону нельзя подавать их и туда и туда, поэтому Сергеев выбрал список.

«Формально Сергеев попросту недосдал необходимые для регистрации документы. Это решение может быть связано с его намерениями уделить большую часть времени работе на партию, поскольку Сергеев остается лидером территориальной группы по округу. Шансы попасть в ЗСК по спискам у него очень высоки и для этого в данный момент кандидату нужно будет приложить максимум усилий к агитации именно за “Единую Россию”, а не за свою персону на округе», — прокомментировал порталу Юга.ру политтехнолог Александр Топалов.