Губернатор навестил отдыхающих в Мандархане детей-инвалидов

В настоящее время в лагере отдыхают 36 детей-инвалидов. Летний оздоровительный лагерь является структурным подразделением Иркутского реабилитационного техникума и принимает ребят на отдых и оздоровление, начиная с 1998 года. В течение летнего оздоровительного сезона в лагере организуется и проводится шесть профильных смен продолжительностью 12−14 дней. За летний период лагерь принимает до 220-ти детей, мощность лагеря позволяет принять на отдых 70 человек в одну оздоровительную смену. Дети размещаются в пяти деревянных корпусах вместимостью по 18 человек. В столовой организовано шестиразовое питание — ежедневно дети получают свежие фрукты, овощи, мясные, рыбные, молочные продукты, соки.
На территории лагеря работает медицинский пункт с оборудованными кабинетами для приема детей, оказания первой медицинской помощи и амбулаторного лечения. Территория лагеря огорожена, организовано круглосуточное дежурство охраны, установлена система видеонаблюдения. Для обеспечения питьевой водой пробурена скважина. Оборудован пляж общей площадью 500 кв. метров, имеется все необходимое оборудование для спасения на водных объектах, регулярно производится обследование дна. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.