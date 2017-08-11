Губернатор навестил отдыхающих в Мандархане детей-инвалидов

В настоящее время в лагере отдыхают 36 детей-инвалидов. Летний оздоровительный лагерь является структурным подразделением Иркутского реабилитационного техникума и принимает ребят на отдых и оздоровление, начиная с 1998 года. В течение летнего оздоровительного сезона в лагере организуется и проводится шесть профильных смен продолжительностью 12−14 дней. За летний период лагерь принимает до 220-ти детей, мощность лагеря позволяет принять на отдых 70 человек в одну оздоровительную смену. Дети размещаются в пяти деревянных корпусах вместимостью по 18 человек. В столовой организовано шестиразовое питание — ежедневно дети получают свежие фрукты, овощи, мясные, рыбные, молочные продукты, соки.