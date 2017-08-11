СК предъявил обвинение по возбужденному из-за Путина делу о «борзоте»
Учредителя завода, работники которого пожаловались на действия начальства президенту России, обвинили по трем статьям Уголовного кодекса.
Учредителя завода, работники которого пожаловались на действия начальства президенту России, обвинили по трем статьям Уголовного кодекса.
Учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НЗТИ) Денису Кокорину предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса, следует из сообщения Следственного комитета.
По данным ведомства, Кокорин обвиняется в невыплате работникам завода зарплаты, мошенничестве с использованием служебного положения и сокрытии денежных средств компании от налогов.
Вдобавок следователями было выявлено хищение имущества НЗТИ на сумму более 22 млн руб.
«Согласно материалам уголовного дела, мошенничество в особо крупном размере было совершено в период с июня 2013 по май 2015 года обвиняемым путем злоупотребления доверием второго собственника, поручившего ему надлежащим образом осуществлять управление
Потерпевшими по делу было признано около двухсот сотрудников НЗТИ, на недвижимость и денежные средства, принадлежащие обвиняемому, был наложен арест.
«В ближайшее время потерпевшим, а также обвиняемому и его защитнику будет предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, объём которого составил порядка 70 томов», — говорится в сообщении СК.
9 июля президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с поступившей к нему жалобой работников Нижнетагильского завода на отказ руководства выплачивать зарплату до тех пор, пока этого не попросит сам глава государства.
«Надо понять: если это так, то откуда такая “борзота”, такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», — сказал Путин.
В тот же день Бастрыкин объявил, что берет расследование дела по факту невыплаты зарплаты под свой личный контроль, а 10 июля СК сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел по фактам различных нарушений закона на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.