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19:28 (мск), источник: РБК

СК предъявил обвинение по возбужденному из-за Путина делу о «борзоте»

Учредителя завода, работники которого пожаловались на действия начальства президенту России, обвинили по трем статьям Уголовного кодекса.

Источник: Агентство «Москва»

Учредителю ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НЗТИ) Денису Кокорину предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса, следует из сообщения Следственного комитета.

По данным ведомства, Кокорин обвиняется в невыплате работникам завода зарплаты, мошенничестве с использованием служебного положения и сокрытии денежных средств компании от налогов.

По данным следствия, только с декабря 2015 по январь 2017 года работникам НЗТИ не была выплачена зарплата на общую сумму свыше 7,5 млн руб., а общая сумма укрытых от налогообложения средств достигла 5 млн руб.

Вдобавок следователями было выявлено хищение имущества НЗТИ на сумму более 22 млн руб.

«Согласно материалам уголовного дела, мошенничество в особо крупном размере было совершено в период с июня 2013 по май 2015 года обвиняемым путем злоупотребления доверием второго собственника, поручившего ему надлежащим образом осуществлять управление финансово-хозяйственной деятельностью общества и путем обмана сотрудников», — подчеркивается в сообщении СК.

Потерпевшими по делу было признано около двухсот сотрудников НЗТИ, на недвижимость и денежные средства, принадлежащие обвиняемому, был наложен арест.

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«В ближайшее время потерпевшим, а также обвиняемому и его защитнику будет предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, объём которого составил порядка 70 томов», — говорится в сообщении СК.

9 июля президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с поступившей к нему жалобой работников Нижнетагильского завода на отказ руководства выплачивать зарплату до тех пор, пока этого не попросит сам глава государства.

«Надо понять: если это так, то откуда такая “борзота”, такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», — сказал Путин.

В тот же день Бастрыкин объявил, что берет расследование дела по факту невыплаты зарплаты под свой личный контроль, а 10 июля СК сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел по фактам различных нарушений закона на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.

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