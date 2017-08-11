Глава Башкирии не планирует смотреть «Матильду»
Уфа. 11 августа.
Уфа. 11 августа.
«Матильду» смотреть не собираюсь. Я не любитель такого жанра, — сказал Р. Хамитов агентству «Интерфакс-Поволжье» в пятницу.
Вместе с тем, глава Башкирии отметил, что с удовольствием посмотрел фильм «наших башкирских ребят «Из Уфы с любовью!».
«Он сейчас в российском прокате. Отличная работа, рекомендую всем, и тем, кому до 16-ти, и тем, кто старше», — сказал он.
В башкирском прокате кинокартина обошла блокбастеры и вышла на первое место во всероссийском рейтинге по наработке на копию.
Ранее сообщалось, что фильму «Матильда» Алексея Учителя выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+.
Картина «Матильда» выйдет на экраны 26 октября. Она рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс.