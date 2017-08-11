Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
В партии бизнесмена РФ предложили Путину уйти с поста президента
Удачная переделка «сталинки» с видом на Парк Горького
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
16:57 (мск), источник: Интерфакс

Глава Башкирии не планирует смотреть «Матильду»

Уфа. 11 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Глава Башкирии Рустэм Хамитов не планирует смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда», при этом он рекомендует комедию башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью».

Источник: РИА "Новости"

«Матильду» смотреть не собираюсь. Я не любитель такого жанра, — сказал Р. Хамитов агентству «Интерфакс-Поволжье» в пятницу.

Вместе с тем, глава Башкирии отметил, что с удовольствием посмотрел фильм «наших башкирских ребят «Из Уфы с любовью!».

«Он сейчас в российском прокате. Отличная работа, рекомендую всем, и тем, кому до 16-ти, и тем, кто старше», — сказал он.

Пресс-служба Минкультуры Башкирии сообщила, что российский прокат фильма «Из Уфы с любовью», снятого на грант главы республики, начался 3 августа и охватил около 70 кинотеатров по всей России. В Москве премьера с участием режиссера, актеров, и съемочной группы состоялась 3 августа в кинотеатре «КАРО Октябрь».

В башкирском прокате кинокартина обошла блокбастеры и вышла на первое место во всероссийском рейтинге по наработке на копию.

Ранее сообщалось, что фильму «Матильда» Алексея Учителя выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+.

Картина «Матильда» выйдет на экраны 26 октября. Она рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тверская область будет развивать водный туризм
Лавров заявил о переломном этапе в международных отношениях
Новейший российский истребитель получил официальное название
Дипломаты США высказались о возможном закрытии генконсульства РФ
Власти выделят 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
Завершилось строительство железной дороги в обход Украины
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
Спорт
Главное дерби России: от паса Карпина до ляпа Васина Вспоминаем самые брутальные игры главного противостояния страны
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы Резидент Comedy Club представил звездным гостям комедию «Бабушка легкого поведения» с собой в главной роли
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь