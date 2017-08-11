Глава Башкирии не планирует смотреть «Матильду»

Источник: РИА "Новости"

«Матильду» смотреть не собираюсь. Я не любитель такого жанра, — сказал Р. Хамитов агентству «Интерфакс-Поволжье» в пятницу.

Вместе с тем, глава Башкирии отметил, что с удовольствием посмотрел фильм «наших башкирских ребят «Из Уфы с любовью!».

«Он сейчас в российском прокате. Отличная работа, рекомендую всем, и тем, кому до 16-ти, и тем, кто старше», — сказал он.

Пресс-служба Минкультуры Башкирии сообщила, что российский прокат фильма «Из Уфы с любовью», снятого на грант главы республики, начался 3 августа и охватил около 70 кинотеатров по всей России. В Москве премьера с участием режиссера, актеров, и съемочной группы состоялась 3 августа в кинотеатре «КАРО Октябрь».

В башкирском прокате кинокартина обошла блокбастеры и вышла на первое место во всероссийском рейтинге по наработке на копию.

Ранее сообщалось, что фильму «Матильда» Алексея Учителя выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+.