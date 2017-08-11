Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси может увеличиться до 10 дней

«По итогам года действия безвизового въезда мы посмотрим на плюсы и минусы такого режима. И, думаю, придем к какому-то консолидированному мнению. Но, если ориентироваться на предложение МВД по увеличению срока пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 10 дней, то, возможно, время, которое иностранец может провести в Беларуси без визы, можно будет увеличить тоже до этого срока. Одновременно сейчас мы прорабатываем с Национальным центром электронных услуг вопрос об организации возможности регистрации иностранцев в электронном виде», — сказал Виталий Наумчик.