Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси может увеличиться до 10 дней
Представитель МВД сказал о том, что сейчас идет проработка вопроса увеличения срока безвизового пребывания совместно с заинтересованными госорганами.
Представитель МВД сказал о том, что сейчас идет проработка вопроса увеличения срока безвизового пребывания совместно с заинтересованными госорганами.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси может увеличиться до 10 дней.
Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Виталий Наумчик, передает корреспондент БЕЛТА.
Представитель МВД сказал о том, что сейчас идет проработка вопроса увеличения срока безвизового пребывания совместно с заинтересованными госорганами.
«По итогам года действия безвизового въезда мы посмотрим на плюсы и минусы такого режима. И, думаю, придем к
Как сообщалось, в Беларуси планируется увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации с 5 до 10 дней. Такое изменение предусмотрено подготовленным МВД проектом закона о внесении изменений и дополнений в закон о правовом положении иностранных граждан.