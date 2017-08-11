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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси может увеличиться до 10 дней

Представитель МВД сказал о том, что сейчас идет проработка вопроса увеличения срока безвизового пребывания совместно с заинтересованными госорганами.

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси может увеличиться до 10 дней.

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Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Виталий Наумчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель МВД сказал о том, что сейчас идет проработка вопроса увеличения срока безвизового пребывания совместно с заинтересованными госорганами.

«По итогам года действия безвизового въезда мы посмотрим на плюсы и минусы такого режима. И, думаю, придем к какому-то консолидированному мнению. Но, если ориентироваться на предложение МВД по увеличению срока пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации до 10 дней, то, возможно, время, которое иностранец может провести в Беларуси без визы, можно будет увеличить тоже до этого срока. Одновременно сейчас мы прорабатываем с Национальным центром электронных услуг вопрос об организации возможности регистрации иностранцев в электронном виде», — сказал Виталий Наумчик.

Как сообщалось, в Беларуси планируется увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации с 5 до 10 дней. Такое изменение предусмотрено подготовленным МВД проектом закона о внесении изменений и дополнений в закон о правовом положении иностранных граждан.

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