Назначен новый руководитель Службы центральных коммуникаций
Новым руководителем Службы центральных коммуникаций назначена Анастасия Щегорцова, передает МИА «Казинформ».
Новым руководителем Службы центральных коммуникаций назначена Анастасия Щегорцова, передает МИА «Казинформ».
Нового руководителя РГУ «Служба центральных коммуникаций» Анастасию Щегорцову представил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
Анастасия Щегорцова окончила Евразийский национальный университет им. Гумилева. До этого назначения она занимала различные должности в Министерстве культуры и информации, комитете по языкам, акимате Астаны.
Владеет тремя языками: казахским, русским, английским.