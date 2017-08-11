Владимир Колокольцев освободил от должности трех высокопоставленных нижегородских полицейских

Три руководителя регионального МВД лишились постов по распоряжению главы Министерства внутренних дел России. Должности оставили начальник тыла ГУ МВД по региону Ихтияр Уразалин, глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции Игорь Петров, а также его заместитель, начальник 6 отдела управления Сергей Никитин. Приказ об увольнении сотрудников подписан Владимиром Колокольцевым.