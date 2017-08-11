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18:25 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Владимир Колокольцев освободил от должности трех высокопоставленных нижегородских полицейских

Три руководителя регионального МВД лишились постов по распоряжению главы Министерства внутренних дел России.

Источник: РИА "Новости"

Три руководителя регионального МВД лишились постов по распоряжению главы Министерства внутренних дел России. Должности оставили начальник тыла ГУ МВД по региону Ихтияр Уразалин, глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции Игорь Петров, а также его заместитель, начальник 6 отдела управления Сергей Никитин. Приказ об увольнении сотрудников подписан Владимиром Колокольцевым.

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