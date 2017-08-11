В Молдове предлагают увеличить расходы на прием иностранных делегаций
В целях повышения имиджа Республики Молдова власти страны предлагают увеличить расходы на обслуживание иностранных делегаций и официальных лиц.
В целях повышения имиджа Республики Молдова власти страны предлагают увеличить расходы на обслуживание иностранных делегаций и официальных лиц.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Власти Молдовы предлагают увеличить расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций и официальных лиц. Соответствующий проект закона вынесло на публичное обсуждение министерство финансов страны.
«Разработка этого проекта связана с необходимостью корректировки предусмотренных на прием и обслуживание иностранных делегаций и официальных лиц финансовых норм, которые несут власти/ведомства, финансируемые из национального публичного бюджета», — отмечено в пояснительной записке к документу.
Как пояснили в Минфине, несмотря на то, что последние изменения в это постановление правительства вносились в 2014 году, когда некоторые статьи расходов были увеличены на 20−40%, все же отмечается существенный рост цен на регламентированные услуги. Это, как пояснили в министерстве, подразумевает несоответствие допустимых пределов расходов.
«В целях развития отношений с иностранными партнерами, а также для формирования позитивного имиджа Республики Молдова на международной площадке, считается необходимым повышение расходов на эти цели», — сказано в пояснительной записке.
Таким образом, расходы пересчитают согласно изменениям индекса потребительских цен.