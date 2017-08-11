Киев выразил протест России из-за ограничений в Керченском проливе

Источник: РИА "Новости"

МИД Украины выразил протест России из-за «запрета судоходства через Керченский пролив ​в течение августа и сентября 2017 года». Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

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«Строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом», говорится в заявлении ведомства. Киев это связал с тем, что Украина «не предоставляла согласие на такое строительство».

Ранее, 9 августа, строители Крымского моста ограничили судоходство по Керченскому проливу и объяснили это доставкой арок пролетов будущего моста к фарватеру. Как следовало из сообщения информцентра проекта «Крымский мост», поступившего в РБК, соответствующие ограничения движения судов через пролив были согласованы с Минтрансом. Также транспортное ведомства определило «временные окна» для операции с перекрытием Керчь-Еникальского канала на срок до 72 часов. В этот же день в «Крымском мосту» сообщили о снятии ограничений на судоходство через водный канал.