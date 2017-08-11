Киев выразил протест России из-за ограничений в Керченском проливе
Строительство Крымского моста является незаконным, заявили в МИД Украины.
Строительство Крымского моста является незаконным, заявили в МИД Украины.
МИД Украины выразил протест России
«Строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом», говорится в заявлении ведомства. Киев это связал с тем, что Украина «не предоставляла согласие на такое строительство».
Ранее, 9 августа, строители Крымского моста ограничили судоходство по Керченскому проливу и объяснили это доставкой арок пролетов будущего моста к фарватеру. Как следовало из сообщения информцентра проекта «Крымский мост», поступившего в РБК, соответствующие ограничения движения судов через пролив были согласованы с Минтрансом. Также транспортное ведомства определило «временные окна» для операции с перекрытием
Замглавы Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, комментируя перекрытие пролива, заявил, что Россия фактически обрекла Украину на «своего рода изоляцию морским путем». Он также заявил, что Россия своими действиями «нарушает все международные нормы».