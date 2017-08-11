Представлен список обязательных к передаче в ФСБ данных интернет-пользователей

Источник: РИА "Новости"

Приказ описывает требования к программно-техническим средствам и оборудованию, которое должны будут установить «организаторы распространения информации» (ОРИ), вошедшие в специальный реестр. В этом списке, к примеру, значатся «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Rambler, Mail.ru, Snapchat, Telegram и другие.

В свою очередь оборудование СОРМ должно собирать следующую информацию из реестра ОРИ:

идентификатор пользователя;

дату и время регистрации;

фамилию, имя и отчество;

псевдоним;

дату рождения;

IP-адрес;

адрес проживания;

номер телефона;

данные паспорта;

список родственников;

пересланные сообщения;

передаваемые файлы;

записи аудио- и видеозвонков.

Кроме того, обязательной передаче могут подлежать данные о местоположении, совершенных платежах, а также информация об учетных записях в других сервисах, используемой программе, дате и времени авторизации и выхода из сервиса.