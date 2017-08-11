Представлен список обязательных к передаче в ФСБ данных интернет-пользователей
Минкомсвязи разработало и представило на общественное обсуждение проект приказа, в котором указывается, какие данные
Минкомсвязи разработало и представило на общественное обсуждение проект приказа, в котором указывается, какие данные
Приказ описывает требования к
В свою очередь оборудование СОРМ должно собирать следующую информацию из реестра ОРИ:
Кроме того, обязательной передаче могут подлежать данные о местоположении, совершенных платежах, а также информация об учетных записях в других сервисах, используемой программе, дате и времени авторизации и выхода из сервиса.
Мессенджер Telegram был внесен в реестр организаторов распространения информации 28 июня. По данным Роскомнадзора, сервис «начал работать в правовом поле Российской Федерации».
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