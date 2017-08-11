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20:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Представлен список обязательных к передаче в ФСБ данных интернет-пользователей

Минкомсвязи разработало и представило на общественное обсуждение проект приказа, в котором указывается, какие данные интернет-сервисы должны передавать в ФСБ в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Источник: РИА "Новости"

Приказ описывает требования к программно-техническим средствам и оборудованию, которое должны будут установить «организаторы распространения информации» (ОРИ), вошедшие в специальный реестр. В этом списке, к примеру, значатся «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Rambler, Mail.ru, Snapchat, Telegram и другие.

В свою очередь оборудование СОРМ должно собирать следующую информацию из реестра ОРИ:

  • идентификатор пользователя;
  • дату и время регистрации;
  • фамилию, имя и отчество;
  • псевдоним;
  • дату рождения;
  • IP-адрес;
  • адрес проживания;
  • номер телефона;
  • данные паспорта;
  • список родственников;
  • пересланные сообщения;
  • передаваемые файлы;
  • записи аудио- и видеозвонков.

Кроме того, обязательной передаче могут подлежать данные о местоположении, совершенных платежах, а также информация об учетных записях в других сервисах, используемой программе, дате и времени авторизации и выхода из сервиса.

Мессенджер Telegram был внесен в реестр организаторов распространения информации 28 июня. По данным Роскомнадзора, сервис «начал работать в правовом поле Российской Федерации».

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3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Лиана Л
Яровая -вековой отстой!
Тупица в климаксе!
Северная Корея -рулит!
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