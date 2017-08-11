Лавров заявил о недопустимости вмешательства США в выборы в России

Источник: РИА "Новости"

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«Я не знаю, какие планы у посольства США, но было много эпизодов, когда американские дипломаты были замечены в противоправной деятельности. Соответствующие наши службы должны принимать соответствующие меры», — сказал Лавров на встрече с участниками форума «Территория смыслов на Клязьме».

В ближайший Единый день голосования, 10 сентября, пройдут муниципальные выборы, в 17 регионах страны будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы. В 2018 году будут проведены выборы мэра Москвы и президента России.

По словам Лаврова, на американское посольство работает много российских граждан. Он отметил, что в соответствии с Венской конвенцией нанятый в России персонал посольства США не может заниматься «дипломатической деятельностью, включая политические аспекты».

Но нередки были случаи, когда сотрудники посольства США из числа нанятых на месте ездили по разным регионам, проводили опросы населения: как они относятся к губернатору, вообще к федеральному центру. В таких ситуациях мы вежливо просим наших американских коллег с этими людьми разорвать служебные отношения. Сергей Лавров

Он также напомнил об обвинениях США в том, что Россия вмешалась в американские президентские выборы. «Надеюсь, что после всех голословных обвинений в наш адрес, потому что ни единого факта не было предъявлено в течение 10 месяцев — вся острота этой темы для американского истеблишмента заставит их лишний раз подумать», — заявил Ларов.

В случае, если США решат вмешаться в российские выборы, Москва будет руководствоваться Венской конвенции о дипломатических отношениях, «которая прописывает очень конкретно, что можно делать дипломатам, а что нельзя», добавил министр. ​

«Мы будем руководствоваться ей и нашими законами», — заключил Лавров.