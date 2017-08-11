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21:56 (мск), источник: ТАСС

В Белом доме заявили, что благодарность Трампа за высылку дипломатов из РФ была сарказмом

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп говорил с сарказмом, когда благодарил Москву за решение сократить численность аккредитованных в России американских дипломатов и технических сотрудников. Об этом заявил в пятницу журналистам сотрудник аппарата Белого дома.

Источник: AP 2017

«Представитель Белого дома заявляет, что президент США говорил саркастически, когда благодарил (президента Владимира) Путина за выдворение американских должностных лиц из России», — написала в своем Twitter корреспондент телекомпании CBS Маргарет Бреннан. Она является членом пресс-пула Белого дома.

В четверг Трамп, который проводит отпуск в Бедминстере (штат Нью-Джерси), заявил, что благодарен Путину за решение сократить число сотрудников американских дипмиссий в России.

Видео
Трамп благодарен России за высылку дипломатов

«Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наш зарплатный фонд. И что касается меня, то я очень благодарен, что он отпустил большое число людей, потому что теперь мы будем выплачивать меньше», — сказал американский лидер журналистам. Одновременно Трамп утверждал, что для возвращения этих американских дипломатов и техперсонала на родину «нет реальных оснований».

Москва ранее предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек.

Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США. Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

В ходе состоявшегося 28 июля телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано «целой серией враждебных шагов Вашингтона».

Такие действия включали санкции в отношении России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию ее дипломатической собственности, пояснил МИД.

По его свидетельству, принятые Москвой меры — «это не ответ по принципу «око за око», а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона наконец задумается о пагубных последствиях своей линии.

10 комментариевк этой статье
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Комментарии10
Комментарии
10
Другой Мир
Это насколько нужно быть "трудными", чтобы не понять, что высказывания Трампа были сарказмом? Задорнов был прав тысячу раз...
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